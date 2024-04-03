У найближчому майбутньому США планують перетворити частину винищувачів F-16 на БПЛА. Перші три літаки, які оснастять технологією автономних польотів, вже прибули на авіабазу Еґлін у Флориді.

Про це повідомляє Defense News.

У повідомленні зазначається, що такі модифікації будуть реалізовувати в рамках програми Venom (Viper Experimentation and Next-gen Operations Model-Autonomy Flying Testbed).

Програма має прискорити випробування автономних технологій на пілотованих та непілотованих літаках.

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Повітряні сили США сподіваються, що автономна технологія допоможе швидше сформувати план зі створення флоту самохідних дронів, які об'єднаються в бою з винищувачами.

Зазначається, що американські фахівці зосереджені на створенні флоту зі щонайменше тисячі БПЛА, які використовуватимуть автономні можливості для польотів. Вони будуть носіями ракет або іншої зброї для ураження, глушіння або розвідки.

Водночас високопосадовці зазначають, що є ще багато запитань щодо того, як ця технологія буде працювати на практиці. Загалом на програму Venom у 2024 році виділили майже 50 мільйонів доларів.

Згодом шість літаків F-16 планують модифікувати так, щоб вони своєю чергою слугували випробувальними.

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Керівник програми експлуатаційних випробувань майор Росс Елдер заявив, що Venom стане кроком до «нової ери авіації та знаменує собою ключовий етап у розвитку бойових можливостей у повітрі».

За інформацією видання, коли безпілотні F-16 будуть готові, Повітряні сили США розпочнуть їх випробування з пілотами-людьми в кабіні. Вони підніматимуть літаки в повітря і доставлятимуть їх на випробувальний полігон, де передадуть управління автономному програмному забезпеченню.

Пілоти в кабіні слідкуватимуть за тим, що воно працює належним чином.

Водночас підполковник Джо Ганьон зазначив, що людина завжди братиме участь у запуску й зупинці автономних алгоритмів у разі потреби.

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Раніше ми писали, що Нідерланди закуплять боєприпаси на 150 млн євро для літаків F-16, які передадуть Україні партнери.

Крім того, Данія цього літа передасть Україні перші винищувачі F-16.