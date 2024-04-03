У першій половині 2024 року Головне управління розвідки готується знищити Кримський міст, пише The Guardian з посиланням на неназваних високопосадовців ГУР.

Після успішних атак на російські нафтопереробні заводи у глибокому тилу українські розвідники планують третю атаку на міст і стверджують, що його знищення «неминуче».

«Ми зробимо це в першій половині 2024 року», – сказав один з посадовців виданню The Guardian, додавши, що Кирило Буданов, голова Головного управління розвідки, вже має «більшість засобів для досягнення цієї мети». Він діє згідно із затвердженим президентом України Володимиром Зеленським планом «мінімізувати» присутність Росії в Чорному морі.

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The Guardian зазначає, що незрозуміло, як саме будуть розгортатися можливі українські атаки, і існують серйозні сумніви, чи спроможна ГУР провести спеціальну операцію проти такої добре захищеної та очевидної цілі. «Росія вжила масштабних заходів для захисту мосту, посиливши протиповітряну оборону та встановивши «мішень-баржу» як приманку для ударів керованих ракет», – додає видання.

«Для Путіна міст є відчутним нагадуванням про те, що він вважає одним зі своїх найбільших політичних досягнень: «повернення» Криму до Росії у 2014 році з використанням прихованих російських військ і фіктивного референдуму.

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Для Києва міст також є ненависним символом незаконної анексії Кремлем. Його знищення посилить кампанію України з визволення Криму та підніме бойовий дух на полі бою і за його межами, де сили Києва поступово відтісняють назад», – пише The Guardian.

Як ми повідомляли, в липні 2023 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що для України Кримський міст є «законною ціллю, яка повинна бути нейтралізована», адже Росія використовує міст через Керченську протоку для продовження війни на українській території.

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Нагадаємо, 2 квітня українські дрони атакували російський Татарстан, що за понад 1000 кілометрів від України. Ціллю атаки став завод, на якому збирають «Шахеди». За даними наших джерел, це спецоперація ГУР, внаслідок якої є значні руйнування виробничих потужностей.

Також протягом останніх тижнів тривають удари України по російських НПЗ. Сили оборони за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів, що призвело до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. На це відреагували й у Держдепі США.