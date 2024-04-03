Росія готується до розгортання додаткових 300 000 військових в Україні до 1 червня. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільній прес-конференції з фінським колегою Александром Стуббом, повідомляє РБК-Україна.

"Півмільйона нам не потрібно. Відповідна кількість, яка не була на фронті - вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано - поки не готовий сказати. Можу сказати, що Росія на 1 червня готує мобілізацію додатково 300 тисяч військових", - заявив президент.

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Наприкінці березня президент Росії Владімір Путін підписав указ про весняний призов, що має на меті призвати 150 000 солдатів. Багато з них можуть стати частиною сил, що беруть участь у бойових діях в Україні. Хоча російські призовники не можуть бути легально розміщені за межами Росії протягом двох років, деяких призовників, за повідомленнями, вже відправили на фронт в Україні.

За словами Андрія Харука, професора Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, на призовників можуть чинити тиск або примушувати їхпідписати контракт з російською армією і відправити на фронт.

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"На них будуть тиснути, щоб змусити підписати контракт, після чого їх можна буде використати як гарматне м’ясо. Звісно, до російської армії йдуть молоді хлопці з депресивних регіонів, але і там вже в курсі втрат і масштабу війни, яка вирує тут, тому навряд чи багато з них стануть до лав російської армії на контракті. 20-25% від призовників – це максисмум, що їм вдасться витиснути", - сказав Харук в інтерв'ю Kyiv Post.

Вранці в середу, 3 квітня, Міноборони Росії заявило, що “у Москві та інших російських містах істотно збільшилася кількість охочих вступити на військову службу за контрактом у Збройних Силах РФ”.

Такий різкий стрибок кількості охочих долучитися до так званої СВО Кремль пояснює бажанням помститися за загиблих у трагедії , що сталася 22 березня 2024 року в Підмосков'ї. Тоді загинуло 144 людей і постраждало ще 551.

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Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки (ГУР), у розмові з Kyiv Post зазначив, що “це лише відірвані від реальності пропагандистські заяви кремлівського режиму”.

Він додав, що найкраща помста за терористичну атаку в Крокус Сіті Холі минулого місяця для росіян - “це повалення злочинного режиму путіна, який не захистив власних громадян, або й сам дотичний до тих подій, хоча б тому, що був завчасно поінформований про загрози, але навмисно не протидіяв їм”.