Канада готова підтримати пропозицію Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про створення 100-мільярдного фонду підтримки України на найближчі 5 років.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі перед початком зустрічі зі своїми колегами з країн-членів НАТО Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Ми завжди готові підтримати різні ідеї, які представляє Генеральний секретар. Ми вже також взяли на себе зобов'язання щодо надання Україні довгострокової безпекової допомоги. Прем'єр-міністр Трюдо був в Україні нещодавно, тож я думаю, що ми зможемо зробити це протягом наступних п'яти років», – сказала міністр.

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За її словами, тривала безпекова допомога була однією з ідей, яку Канада поклала на стіл переговорів у G7, щоб переконатися, що Україна матиме сильну переговорну позицію, коли війна закінчиться, а Росія все ще залишатиметься її вкрай небезпечним сусідом. «Тож ми хотіли переконатися, що Україна матиме доступ до цих гарантій безпеки, до тих пір, поки не стане членом НАТО», – заявила Жолі.

Більше по темі НАТО може погодити Фонд підтримки України до липня, - Столтенберг Генсек намагається переконати членів НАТО збільшити допомогу Україні й створити Фонд на 100 млрд євро.

Вона також висловила сподівання, що США продовжать допомагати Україні.

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«Канада добре знає США, вони наші сусіди, і коли йдеться про Україну, я переконана, що США знайдуть спосіб продовжувати підтримувати Україну», – заявила Жолі.

«Важливо пам'ятати, що Росію підтримує Китай, коли мова йде про Україну, і саме тому ми повинні протистояти цим загрозам разом», – додала вона.

У березні ми писали, що Канада виділить 40 мільйонів канадських доларів (близько 30 млн дол США) на закупівлю артилерійських снарядів для України за межами Європейського Союзу. Ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, 3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити п'ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів євро (108 мільярдів доларів), аби залучити альянс до надання зброї Києву.