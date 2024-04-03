Начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві вибачився за ізраїльський удар по працівниках організації World Central Kitchen в Газі, заявивши, що причиною стала «помилкова ідентифікація». Її зараз розслідують.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Times of Israel.

Халеві зазначив, що армія вже завершила попереднє розслідування цього удару, і що він ознайомився з його результатами.

«Це була помилка, яка сталася внаслідок неправильної ідентифікації, вночі, під час війни, в дуже складних умовах. Цього не мало статися», – пояснив Халеві, додавши, що не було «наміру завдати шкоди працівникам WCK».

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За його словами, незалежний орган також розслідуватиме інцидент і представить свої висновки найближчими днями. І додав, що ЦАХАЛ негайно впровадить свої висновки та повідомить їх WCK разом з іншими відповідними міжнародними організаціями.

«Цей інцидент був серйозною помилкою. Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з населенням Гази. Ми шкодуємо про ненавмисне заподіяння шкоди членам WCK», – заявив Халеві.

Армія оборони Ізраїлю створила новий гуманітарний командний центр після інциденту, «щоб поліпшити координацію розподілу допомоги в Газі», сказав командувач армією, додавши, що буде продовжено заходи для «захисту працівників гуманітарних організацій».

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Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав інцидент «трагічним» і «ненавмисним». Але також він додав: «таке трапляється на війні», що розлютило засновника WCK Хосе Андреса.

Нагадаємо, унаслідок удару ізраїльських військ напередодні семеро працівників організації World Central Kitchen загинули в секторі Гази. Серед загиблих – громадяни Австралії, Польщі, Великої Британії, один з них мав подвійне громадянство США та Канади. Крім того, там працювали представники Палестинських територій.

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Раніше ми писали про можливі подальші сценарії розвитку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Укрінформ
Укрінформ
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