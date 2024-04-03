Нещодавно НАБУ і САП викрили організовану групу в АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за вдвічі завищеними цінами.
Джерела Kyiv Post у правоохоронних органах підтвердили, що до схеми причетний колишній позаштатний радник Офісу президента Артем Шило - фігурант низки журналістських розслідувань про корупцію. За даними видання «Наші Гроші», про Шила в «Укрзалізниці» заговорили ще в 2022 році.
Також прес-служба НАБУ повідомила, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП наразі повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.
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Його пов'язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Так, в інтерв'ю Bihus.info Шило сам зізнався, що надавав консультації Татарову. Потім його помітили на дні народженні Олега Татарова. Шило певний час (2021-2022 рр.) офіційно працював радником Офісу Президента України.
“Він довго був радником Офісу, але треба розуміти – всі ці формальні назви посад – «радник, «заступник» - це лише офіціоз. Там є своя система неформальних взаємовідносин. І Шило там був важливий, він «закривав» багато задач. Потім, коли 2022 року його “перевели” на посаду в СБУ ”, - каже джерело Kyiv Post.
В СБУ Шило займав посаду керівника управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби з фінансуванням тероризму (департамент І), і мав вплив на бізнес.
“Саме через Татарова проходять питання, пов’язані з правоохоронними і силовими структурами. Через Шила проходили питання, пов’язані з санкціями і міжнародною дільністю бізнесу ”, - каже журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.
Самі представники бізнесу скаржаться на те, що нібито Шило стоїть за кримінальним переслідуванням їхніх активів. Зокрема, про це писав у своєму Facebook керівник керівник компанії Global Spirit – власника кількох горілчаних брендів – Євген Черняк.
“Усі кримінальні справи проти нашої компанії підписано особисто цим тиловим корупціонером. Вигадані і не вручені підозри, більше ста обшуків, тиск, зафіксований на відео, аудіо, залякування - і жодного доказу, жодного порушення за весь період вигаданої справи… … Крім Глобал Спірітс, ще 400 українських бізнесів перебувають під тиском подібних справ, тепер точно стане легше. Справедливість є, просто за неї треба боротися”, - пише Черняк.
За словами джерел Kyiv Post в Офісі Президента кажуть, що для всіх операція НАБУ стала несподіванкою. Хоча з посади Шило був звільнений зі своєї посади в СБУ два тижні тому.
“І це дивно, таке враження, що в Офісі знали, що НАБУшники наздоганяють його. Дивно також, чому він не втік. Можливо, він мав гарантії від Офісу, але не спрацювало на цей раз”, - каже джерело Kyiv Post.
На думку наших співрозмовників, команда Татарова тепер буде рятувати свого колегу.
“Він – багато знає. І якщо він заговорить, для Татарова це буде неприємно, це була важлива для нього людина,-” каже нам один з колишніх працівників Офісу.
Юрій Ніколов передбачає, що тиснути на НАБУ представники Офіу Президента не зможуть, але можуть спробувати повпливати на справу процесуально.
“Наприклад, можливо поміняти підслідність, як було зі справою самого Татарова, яку передали рішенням голови Офісу Генпрокурора в СБУ, потім в Нацполіцію, і там вона була "похована". Втім, тут це буде складніше зробити, бо тут є чітка підслідність НАБУ. Але спроба може бути”, - каже Ніколов.
Чи можливий тут іноземний слід, зокрема, американський, адже саме зі США критики діяльності НАБУ, зокрема серед анонімних телеграм-каналів, пов’язують роботу самої структури? В такому випадку, це могло б виглядати як тиск на Офіс Президента з боку союзників.
Втім, голова правління громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін відкидає такий варіант, бо за справою слідкує давно.
“Сама справа в НАБУ розслідується вже більше року, детективи проробили довгу і ретельну роботу. Схема, яку розслідувала НАБУ, очевидна і доволі нескладна ”, - каже Шабунін.
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