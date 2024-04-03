Нещодавно НАБУ і САП викрили організовану групу в АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів за вдвічі завищеними цінами.

Джерела Kyiv Post у правоохоронних органах підтвердили, що до схеми причетний колишній позаштатний радник Офісу президента Артем Шило - фігурант низки журналістських розслідувань про корупцію. За даними видання «Наші Гроші», про Шила в «Укрзалізниці» заговорили ще в 2022 році.

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Артем Шило. Фото bihus.info

Також прес-служба НАБУ повідомила, що детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП наразі повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Більше по темі Антикорупційний Суд заарештував ексрадника Офісу Президента Вищий антикорупційний суд заарештував Артема Шила, якого підозрюють у створенні корупційної схеми на закупівлях для залізниці

Артем Шило в суді. Скріншот з онлайн-трансляції ВАКС

Його пов'язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Так, в інтерв'ю Bihus.info Шило сам зізнався, що надавав консультації Татарову. Потім його помітили на дні народженні Олега Татарова. Шило певний час (2021-2022 рр.) офіційно працював радником Офісу Президента України.

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“Він довго був радником Офісу, але треба розуміти – всі ці формальні назви посад – «радник, «заступник» - це лише офіціоз. Там є своя система неформальних взаємовідносин. І Шило там був важливий, він «закривав» багато задач. Потім, коли 2022 року його “перевели” на посаду в СБУ ”, - каже джерело Kyiv Post.

В СБУ Шило займав посаду керівника управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та боротьби з фінансуванням тероризму (департамент І), і мав вплив на бізнес.

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“Саме через Татарова проходять питання, пов’язані з правоохоронними і силовими структурами. Через Шила проходили питання, пов’язані з санкціями і міжнародною дільністю бізнесу ”, - каже журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Самі представники бізнесу скаржаться на те, що нібито Шило стоїть за кримінальним переслідуванням їхніх активів. Зокрема, про це писав у своєму Facebook керівник керівник компанії Global Spirit – власника кількох горілчаних брендів – Євген Черняк.

“Усі кримінальні справи проти нашої компанії підписано особисто цим тиловим корупціонером. Вигадані і не вручені підозри, більше ста обшуків, тиск, зафіксований на відео, аудіо, залякування - і жодного доказу, жодного порушення за весь період вигаданої справи… … Крім Глобал Спірітс, ще 400 українських бізнесів перебувають під тиском подібних справ, тепер точно стане легше. Справедливість є, просто за неї треба боротися”, - пише Черняк.