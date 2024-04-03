Із тимчасово окупованих частин Запорізької та Херсонської областей виїхали ще семеро дітей із родинами. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці.

Деякі родини, за його словами, пережили справжнє жахіття в окупації. Вони стали свідками того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували отримувати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, спонукали дітей навчатися у школі за канонами «руского міра».

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«Родини, де є хлопці-підлітки, виїжджали з тимчасово окупованих територій, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії», – зазначив Лубінець.

Батьки дітей у Центрі захисту прав дитини озвучили, що перспективи майбутнього на ТОТ не вписуються в подальше бачення життя їх сімей, тож ухвалили рішення виїхати на підконтрольну Україні територію.

«Нині з ними спілкуються і допомагають представники нашого офісу, державні структури та благодійні організації. Попереду чимало роботи: відновлення документів, влаштування дітей у навчальні заклади та гуртки, пошуки роботи та інше», – додає уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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За його словами, шлях адаптації повинен бути легшим, адже спеціалісти надаватимуть необхідну медичну, психологічну, гуманітарну та соціальну допомогу, а відповідні держоргани зафіксують з їх слів факти російських злочинів, свідками яких вони стали.

Нагадаємо, на початку квітня волонтерам вдалося повернути 17-річного хлопця з тимчасово окупованої території Херсонщини. Він був змушений ходити до російської школи, але два роки сподівався на повернення в Україну.

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Раніше ми писали, що 22 березня в Україну за посередництвом Катару вдалось повернути ще дев’ятьох дітей. У російських школах їм розповідали, що самостійної держави Україна не існує.

Також 18 березня Kyiv Post повідомляв, що на підконтрольну Україні територію вдалося повернути три родини з дітьми з тимчасово окупованих територій у Запорізькій та Донецької областях.