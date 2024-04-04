Білоруський фонд, який підтримує самопроголошеного президента Лукашенка, передав до шкіл у тимчасово окупованих районах Херсонської області пропагандистську літературу.

Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«Білоруський режим продовжує допомагати Росії проводити політику геноциду на тимчасово окупованих територіях. Так, «фонд Алєксєя Талая» передав книги на Херсонщину. Цей фонд названий на честь паралімпійця, який є маріонеткою Аляксандра Лукашенка – узурпатора Білорусі. По факту фонд є кишеньковою прокладкою», - йдеться у повідомленні.

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У ЦНС зазначили, що більшість книг є суто пропагандистськими та частиною російської літератури.

Також учасники фонду пообіцяли допомогти російській окупаційній владі з організацією “уроків про патріотизм”.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях України влада Кремля планує запровадити «законодавчу» заборону на українські книги.

Раніше ми писали, що росіяни нездатні впоратися з антисанітарією на окупованих територіях. На ТОТ України через дефіцит кадрів є проблеми з вивозом сміття.