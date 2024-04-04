Російські війська в ніч проти 4 квітня вчергове завдали удару по Харківщині з застосуванням дронів-камікадзе, запустивши 20 "Шахедів". Більшість дронів знищили Сили оборони.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
"Вночі 4 квітня 2024 року противник атакував Харківщину ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з Курської області - РФ. Усього зафіксовано пуски 20 «Шахедів»", - йдеться у повідомленні.
Сили оборони знищили 11 із 20 дронів-камікадзе.
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Раніше ми писали, що в ніч проти 4 квітня російська армія завдала подвійного удару "Шахедами" по Харкову. Внаслідок російської атаки на житлові будинки чотири людини загинули, 12 - дістали поранень.
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