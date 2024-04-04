Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексрадника Офісу президента, експосадовця СБУ Артема Шила у вигляді тримання під арештом строком на два місяці.

Водночас суд визначив розмір можливої застави - 30 млн грн. Засідання Антикорупційного суду транслювалося онлайн.  

Сторона обвинувачення (Спеціалізована антикорупційна прокуратура) обґрунтовувала необхідність застосування саме такого запобіжного заходу тим, що, перебуваючи на волі, Шило може знищити або підробити документи, які можуть бути речовими доказами у справі. 

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Нагадаємо,  НАБУ і САП викрили організовану групу в АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн грн під час закупівлі трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Джерела Kyiv Post у правоохоронних органах підтвердили, що до схеми причетний колишній позаштатний радник Офісу президента Артем Шило - фігурант низки журналістських розслідувань про корупцію.Також і прес-служба НАБУ повідомила, що детективи бюро за процесуального керівництва прокурорів САП наразі повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

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Шила пов'язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Певний час (2021-2022 рр.) він офіційно працював радником Офісу Президента України. 

Джерела Kyiv Post вважають, що арешт Шила може створити проблеми для Олега Татарова, і дехто з команди Офісу Презизента, ймовірно, спробує врятувати Шила від кримінального переслідування. 

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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