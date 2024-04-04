Згідно з Індексом Опендатаботу, сукупний дохід топ-10 компаній агросфери минулого року збільшився на 35%. Лідери агроринку заробили 86,57 млрд грн. Це на третину більше, ніж у 2022 році, та майже в 1,5 рази більше, ніж до початку повномасштабної війни.

У матеріалі команди зазначається, що Індекс Опендатаботу — це аналітичний інструмент, який дає змогу оцінити реальне становище та географію українського бізнесу.

До Індексу потрапили компанії групи МХП Юрія Косюка, групи Кернел Андрія Веревського та групи Укрпромінвест Олексія Порошенка. Останні отримали найбільші прибутки серед усіх бізнесів із переліку.

Advertisement

Лідером топу стала компанія Миронівська птахофабрика з доходом 21,43 млрд грн. Це одна з трьох компаній групи МХП Юрія Косюка. Дохід цієї компанії в 2023 році збільшився в 1,5 рази порівняно з першим роком повномасштабної війни.

Загалом, сукупний дохід 3 компаній групи МХП склав 34,32 млрд грн — майже половина або 40% сукупного доходу лідерів агросфери.

Другу сходинку посідає Лебединський насіннєвий завод групи компаній LNZ Group Дмитра Кравченка. Минулоріч підприємство збільшило свій дохід на 17%. Частка цієї компанії в сукупному доході топ-10 складає 18%.

Advertisement

Крім того, 14,71 млрд грн заробили минулоріч дві компанії групи Кернел. Це на 27% більше, ніж у 2022 році. Частка їхнього доходу в сукупному доході топ-10 складає 17%.

Збільшивши свій дохід у 1,5 рази після річної перерви до топу повернулася компанія Зоря Поділля групи Укрпромінвест.

Загалом до Індексу лідерів агросфери потрапили 2 компанії групи Укрпромінвест, заробивши 11,35 млрд грн — 13% сукупного доходу топ-10.

До Індексу-2024 також потрапили дві нові компанії — Птахокомплекс Дніпровський, який належить Олександру та Юлії Рязановим, і компанія Західний Буг. Цим підприємствам вдалося збільшити свої заробітки на третину та на чверть відповідно.

Advertisement

Натомість деякі компанії протягом другого року повномасштабної війни втратили свої позиції та вибули з Індексу. Це 3 компанії групи МХП: минулорічний лідер — Вінницька птахофабрика, а також Зернопродукт МХП та НВФ Урожай, дохід яких зменшився в 2023 році на 36% та 49% відповідно.

Також Індекс покинула компанія групи VITAGRO — Аграрна компанія 2004, її дохід зменшився всього на 1% порівняно з 2022 роком.

Раніше ми писали, що аналітики назвали найкращі українські компанії за виторгом. До рейтингу потрапили найбільші за виторгом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.