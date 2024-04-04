Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пунктах пропуску "Рава-Руська", "Ягодин" та "Угринів".

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Продовжується блокування саме трьох напрямків – "Рава-Руська","Ягодин" та "Угринів". І фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину", - сказав Демченко.

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Речник ДПСУ зазначив, що пункт пропуску "Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів.

Зокрема, за добу він може пропускати 1200-1400 вантажівок. Натомість у бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів.

За словами речника ДПСУ, сукупно черга на цих трьох напрямках сягає десь трохи більше 400 вантажних транспортних засобів.

Він зауважив, що є черги й на раніше розблокованих напрямках. Особливо це відчувається на пунктах пропуску "Краківець" і "Шегині". На першому станом на ранок очікувало десь 550 вантажівок, а на другому - близько 450.

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Демченко підкреслив, що польські фермери не блокують рук для жодних інших категорій транспорту, окрім вантажних.

Нагадаємо, 28 березня відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, підіймалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.

Напередодні міжурядових консультацій щодо розблокування українсько-польського кордону Kyiv Post поговорив з експертами про те, як зараз виглядає протест польських фермерів.