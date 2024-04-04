Президент Ізраїлю Iцхак Герцог додав останні літери до Тори воєнного часу для українських євреїв, започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським наприкінці зими 2022 року, пише Jewish Telegraphic Agency (JTA). Написаний сувій Тори найближчими місяцями привезуть до України і розмістять в одній із синагог столиці.

Тору, присвячену миру в обох країнах, почали писати в Україні ще 2022 року, невдовзі після того, як Росія розв'язала повномасштабну війну проти країни-сусідки, й завершилося цього тижня в Ізраїлі, який зараз веде війну із ХАМАС у секторі Гази.

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“Коли ми почали писати Сефер Тору, ми не думали, що опинимося в ситуації, коли наші брати, народ Ізраїлю на Святій землі, також будуть потерпати від жорстокої війни”, - розповів головний рабин Києва Йонатан Марковіц, який ініціював написання Тори.

Як пише JTA, літери у Торі написали, зокрема, євреї, які служать у Збройних Силах України, члени єврейської громади Києва, а також родичі загиблих ізраїльських солдатів і ізраїльтян, захоплених терористами у Газі.

Президент України Володимир Зеленський написав перші літери Тори “у своєму кабінеті в президентському бункері в Києві”, а Президент Ізраїлю Іцхак Герцог написав останні її літери на церемонії, яка пройшла у його офіційній резиденції в Єрусалимі.

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“Обидва єврейські президенти написали літери у Сефер Тори, присвяченому миру та єдності (ахдут) в Ам Ісраель, який буде розміщено у Великій синагозі Києва, Єврейському культурному центрі, Бейт Менахем,” - сказав Рабин Хабад, згадуючи Зеленського та Герцога, які є єдиними у світі очільниками держав-євреями.

Як зазначає видання, на церемонії були присутні родичі Зіни Бейлін, 60-річної ізраїльтянки українського походження, яка була вбита 7 жовтня в Сдероті разом із дюжиною інших літніх людей під час автобусної екскурсії до Мертвого моря, організованої нею. Зображення їхніх тіл були чи не першими жахаючими фото, зробленими одразу після кривавих події того дня.