Сьогодні Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду, ексголову Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження.

Відповідне рішення члени ВРП ухвалили на засіданні.

У резолютивній частині рішення йдеться, що Вища рада правосуддя вирішила задовільнити клопотання заступника генерального прокурора Клименка про тимчасове відсторонення судді Верховного суду Князєва від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриття кримінального провадження за обвинуваченням.

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За відповідне рішення проголосували 16 із 16 присутніх членів ВРП.

Нагадаємо, в травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру Всеволоду Князєву, затриманому на хабарі в розмірі 2,7 млн доларів.

У січні за Князєва внесли заставу розміром 18,168 мільйона гривень.

За час перебування екссудді в СІЗО застава зменшилась у кілька разів: