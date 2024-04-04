Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала інформатора Федеральної служби безпеки РФ, який коригував російські ракетно-дронові удари по Донеччині.

Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону. Він передавав ФСБ координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд.

Передусім росіян цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

Advertisement

Щоб замаскувати підривну діяльність, «кріт» працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ. На території Росії він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим.

Саме йому батько фігуранта «зливав» розвіддані про Сили оборони, одержані від сина.