Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала інформатора Федеральної служби безпеки РФ, який коригував російські ракетно-дронові удари по Донеччині.

Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, що дислокується на території східного регіону. Він передавав ФСБ координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд.

Передусім росіян цікавили геолокації найбільшого зосередження особового складу та розташування важкого озброєння ЗСУ, зокрема танків та ствольної артилерії.

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Щоб замаскувати підривну діяльність, «кріт» працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ. На території Росії він встановив контакт з пропагандистом та колишнім співробітником ФСБ Сергієм Карнауховим.

Саме йому батько фігуранта «зливав» розвіддані про Сили оборони, одержані від сина.

Встановлено, що фігуранти використовували розвідувальну інформацію для підготовки прицільних повітряних атак на пункти дислокації українських військ.

Під час обшуку за місцем перебування затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для фіксації координат і наявного озброєння Сил оборони та відправки «звітів» до ФСБ.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання щодо повідомлення про підозру батькові затриманого та подальшого притягнення його до відповідальності.

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Нагадаємо, сьогодні Вищий антикорупційний суд заарештував ексрадника Офісу Президента Артема Шила, якого підозрюють у створенні корупційної схеми на закупівлях для залізниці.

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