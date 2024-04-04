Союзники по НАТО продовжують послідовно підтримувати Україну й важка ситуація, що складається на полі бою, є приводом для збільшення такої підтримки, а не для зменшення її обсягів. Про це 4 квітня у брюссельській штаб-квартирі НАТО, відкриваючи засідання ради Україна-НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Російська жорстока війна проти України вступила у свій третій рік. Україна продовжує боротися за власну свободу і союзники продовжують підтримувати Україну. Ситуація на полі бою є важкою. Але це аргумент для того, щоб наростити нашу підтримку, а не зменшувати її обсяг», – зазначив керівник Альянсу.

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Він зауважив, що сьогодні сторони розглянуть термінові практичні та політичні потреби України, включно зі шляхами посилення підтримки НАТО для України.

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«У Вільнюсі ми ухвалили пакет заходів, щоб привести Україну ближче до НАТО. Мірою підготовки до саміту у Вашингтоні, ми працюємо разом над тим, щоб зацементувати шлях України до членства в НАТО. Це має велике значення для безпеки України, і також для нашої безпеки», – додав Єнс Столтенберг.

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Як раніше повідомляв Kyiv Post, у Брюсселі 3 квітня відбувся перший день роботи Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Одним із головних питань цієї зустрічі є продовження військової допомоги для України. Ці питання будуть обговорювати в форматі Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, на зустрічі 3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити п'ятирічний фонд для України в розмірі 100 мільярдів євро. Таку пропозицію вже підтримала Канада.