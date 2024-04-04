Унаслідок повномасштабного російського вторгнення близько 25% території України на сьогодні забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами.

Найбільш заміновані деокуповані регіони, де першочергово розмінують населені пункти та сільгоспугіддя. За два роки війни загинули 289 цивільних, у тому числі 15 дітей, а також 21 піротехнік ДСНС. Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він поінформував, що на деокупованих територіях стабілізаційні заходи найперше починаються саме з розмінування.

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«Першочергово очищуємо населені пункти, щоб якомога швидше повернути туди органи влади, відновити роботу підприємств, діяльність об’єктів критичної інфраструктури тощо. Також в пріоритеті сільськогосподарські землі», – пояснив міністр.

За його словами, чим довше триває окупація населеного пункту, тим масштабнішими є мінування. Станом на лютий 2024 року, за даними ДСНС, в Україні найбільш замінованими є три області – Харківська, Херсонська та Донецька.

Клименко додав, що у структурі Міністерства внутрішніх справ працює близько двох тисяч саперів і зараз ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки для розмінування.

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За останні два роки фахівці вже виявили та знищили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів. Та загалом Україні не вистачає спеціалістів-вибухотехніків.

На жаль, за словами міністра, з 24 лютого 2022 року через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 289 осіб, із них – 15 дітей. Під час розмінувань загинув 21 працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, ще 87 піротехніків рятувальної служби зазнали поранень.

Клименко зазначив, що ця сфера діяльності і так має високі ризики для життя, а під час роботи на деокупованих територіях вони зростають, тому що росіяни ставлять міни-пастки, застосовують дистанційне мінування.

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«Задача ворога – отримати якомога більше жертв серед наших. А наша – зберегти життя професіоналам. Тому й використовуємо новітні технології», – пояснив Клименко.

Міністр внутрішніх справ поінформував, що йдеться і про машини механізованого розмінування, і про дрони для обстеження потенційно забруднених територій, і про використання космічних знімків.

Раніше Kyiv Post писав, що однією з найбільш постраждалих сфер унаслідок повномасштабної російської агресії є аграрна. Росія окупувала значну частину країни. Звільнені українські території зараз заміновані, а ті землі, де відбулися вибухи снарядів, використовувати не можна буде ще десятки років.