"Після внесення застави він має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет. Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віце-прем'єром Кубраковим та низкою інших осіб.У разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету", - пише ЦПК на своїй сторінці у Facebook.

Арештований у справі про корупцію на закупівлях "Укрзалізниці" колишній радник Офісу Президента України Артем Шило скористався можливістю внесення застави для того, щоб вийти з-під арешту, повідоляє прес-служба Вищого Антикорупційного суду. Не повідомляється, хто вніс заставу.

Як повідомлялося раніше, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для ексрадника Офісу президента, експосадовця СБУ Артема Шила у вигляді тримання під арештом строком на два місяці.

Більше по темі Затримання ексрадника Офісу Президента. Чому саме зараз і як це вплине на команду Єрмака Справа Артема Шила детективами НАБУ може мати багато наслідків для заступників голови ОП, якщо її не “поховають”

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили організовану групу в АТ "Укрзалізниця", яка заволоділа 94,7 млн грн під час закупівлі трансформаторів за вдвічі завищеними цінами. Джерела Kyiv Post у правоохоронних органах підтвердили, що до схеми причетний колишній позаштатний радник Офісу президента Артем Шило - фігурант низки журналістських розслідувань про корупцію.Також і прес-служба НАБУ повідомила, що детективи бюро за процесуального керівництва прокурорів САП наразі повідомили про підозру учасникам організованої групи, причетної до заволодіння 94,8 млн грн коштів "Укрзалізниці" при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Advertisement

Шила пов'язують із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Певний час (2021-2022 рр.) він офіційно працював радником Офісу Президента України.

Advertisement

Джерела Kyiv Post вважають, що арешт Шила може створити проблеми для Олега Татарова, і дехто з команди Офісу Презизента, ймовірно, спробує врятувати Шила від кримінального переслідування.