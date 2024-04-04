Росіяни могли дізналися про дату та місце шикування бійців 128-ї ОГШБр, зламавши телефон одного з військових. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтервʼю Укрінформу.

«Зараз одна із основних версій, що наведення стало можливим саме через технічне проникнення. Цей випадок наочно показує, наскільки небезпечним є використання кіберзасобів у військових діях» – зазначив він.

Окупанти, ймовірно, могли отримати доступ до месенджерів військовослужбовців через розсилку фішингових повідомлень.

Advertisement

«Ми виявили, що на один із пристроїв, на якому був месенджер Signal, прийшло повідомлення про конкретну дату і місце шикування військовослужбовців, куди в подальшому й прилетіла ракета», – розповів Ілля Вітюк.

Під час інтерв'ю він сказав, що тоді загинуло понад 30 військових. За словами Вітюка, однією з загроз із боку ворога є розсилка фішингових повідомлень для зламу месенджерів конкретних військових. Розсилає їх хакерське угруповання «Армагедон».

«Такі повідомлення йдуть тисячами. Коли їм вдається «зламати» пристрій, то ворог отримує доступ до месенджерів, до комп’ютерів через пошти. Часто це призводить до трагічних наслідків», – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки.

Advertisement

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року ми повідомляли, що російська армія вдарила по скупченню військових 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у прифронтовому селі Запорізької області. Бійців зібрали в одному місці для урочистостей до Дня артилерії. Міністр оборони Рустем Умєров 4 листопада доручив провести перевірку за фактом трагедії.

Також Kyiv Post писав, що СБУ знайшла російських хакерів, які влаштували найбільший збій в історії «Київстар».