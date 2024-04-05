Від початку року до Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшло 569 звернень про порушення мовного законодавства.

Про це повідомляється на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

Найбільше звернень (майже 50%) традиційно стосуються порушень у сфері обслуговування споживачів.

Серед них 145 - відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв, 82 - порушень безпосередньо під час обслуговування та 46 - подання інформації про товари та послуги недержавною мовою.

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Як зауважив мовний омбудсмен Тарас Кремінь, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість скарг у сфері обслуговування зменшилася більш ніж удвічі.

"Скажімо, скарг на відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів та інтернет-представництв у першому кварталі 2023 року надійшло понад 300, а щодо порушень безпосередньо під час обслуговування - 159”, - сказав Кремінь.

Крім того, актуальною є проблема дотримання вимог законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення (ст. 28) та реклами (ст. 32) - протягом січня-березня щодо цього надійшло 86 звернень громадян.

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Мовні проблеми є і в освіті. У 2024 році громадяни надіслали 21 звернення щодо порушень законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також 23 звернення щодо освіти дорослих.

Доволі значною залишається й кількість порушень мовного закону окремими чиновниками: 18 звернень надійшло щодо порушень в органах влади, 9 - в установах комунальної та державної форм власності.

Надходять також скарги щодо мовних порушень у сферах охорони здоров’я (35), культури (17 звернень), медіа (26) і транспорту (18).

Найбільше повідомлень громадян стосувалися порушення закону про державну мову в Києві (197), Одеській (102), Харківській (73), Дніпропетровській (42), Київській (24), Запорізькій (13), Львівській (9) та Миколаївській (9) областях.

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