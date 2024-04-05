Проблема залежностей в армії є доволі актуальною, особливо під час війни. В останні роки Збройні сили України зробили кілька важливих кроків у боротьбі з «синькою» та «аватарами» - тобто, з пияцтвом.

Натомість останнім часом самі військові висвітлили ще одну наявну в їхніх лавах проблему – "лудоманію", тобто залежність від азартних ігор. Зокрема, від онлайн-казино. Так, за даними НБУ, щомісячний обіг грального бізнесу в Україні оцінюють приблизно у 150 мільярдів гривень (близько 3,5 млрд доларів США), по 400 млн гривень на день, по всіх різновидах онлайн-казино. Для порівняння – загальна сума донатів на українське військо або конкретні підрозділи чи види озброєння склала, за підрахунками ЗМІ, майже 46 мільядрів гривень протягом 2023 року – втричі менше.

Advertisement

Чи багато з цієї суми програють саме військові? Один із бійців 59-ї бригади імені Якова Гандзюка зареєстрував на сайті Президента України петицію, у якій пропонує обмежити діяльність онлайн-казино. Вона неочікувано набрала необхідну для розгляду кількість підписів (25 000) за рекордний строк – за одну добу. Kyiv Post спробував дослідити глибину цієї проблеми.

Advertisement

Наскільки поширена лудоманія у лавах ЗСУ?

Наразі немає офіційних даних щодо кількості військових, які страждають на лудоманію та програють великі суми в онлайн-казино. У списку українських лудоманів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) фігурує 3871 осіб, але всі опитані нами джерела вважають, що це лише верхівка айсберга. А підрахувати кількість ігроманів серед військових зі зрозумілих причин іще складніше.

Kyiv Post поспілкувався із багатьма військовими з різних підрозділів. Всі вони підтвердили, що ця проблема справді існує в армії, втім, не є надто вже поширеною. Принаймні не настільки, як про це повідомляли деякі телеграм-канали та ЗМІ.

Advertisement

«В моїй групі таких не було. В попередній бригаді, де я проходив службу, я чув про лудоманів у сусідньому підрозділі», - сказав нам сержант Київської тероборони, який наразі працює військовим інструктором.

«В моєму підрозділі було двоє тих, які грали доволі активно, поки не влізли в нормальні борги. Помучилися, розрахувалися, тепер грають менше», - сказав один із офіцерів підрозділу, який перебуває на Сході.

«У нас лудоманів не було. Ті, хто не вміли економити, витрачали гроші більш класично – вечірки на ротації або алкоголь», - сказав один із колишніх бійців бригади, яка воює на півдні.

За словами одного з прикордонників, у його підрозділі люди грають по-різному, і не треба плутати тих, хто грає час від часу на невеликі суми, з тими, хто справді страждає на ігрову залежність.

Advertisement

«Коли якась визначна спортивна подія, наприклад, збірна України грає, то відсоток високий (тих, хто грає - ред). Хтось ставить 100 грн, хтось ще щось, я про це не дуже в курсі, а тих, хто грає постійно, системно – небагато, до 10%», - сказав прикордонник.

Чому так відбувається?

Основний механізм формування залежності – боротьба зі стресом, вважає військовий психолог Андрій Козінчук. Так само це відбувається й у цивільних.

«Коли ми говоримо про лудоманію в армії, це наче дискримінація військовослужбовців. Тут все відбувається, як в суспільстві загалом… Залежність формується, бо залежна людина не є цілісною особистістю. Її булили, або ненавиділи, або уваги не приділяли. Щаслива людина не буде грати до залежності,» каже Козінчук.

Advertisement

Андрій Козічнук. Фото: соціальні мережі

За його словами, в армії одним зі стимулів грати є високі бойові виплати. Наразі вони складають 100 000 гривень (2500 доларів) на місяць, що разом зі стандартною зарплатнею 22000 (550 доларів) формує значну суму для мешканців українських регіонів. Перший виграш завжди має дуже велике значення. Людина отримує притік серотоніну (гормону щастя), який гарантує їй відчуття щастя.

«У тебе виникає відчуття, що ти відкрив новий вид заробітку, і ти будеш і далі заробляти. Емоційне тут сильніше, ніж раціональне. Незважаючи на програші, людина продовжує, вона шукає нову бомбу серотоніну», - каже Козінчук.

Advertisement

Скільки можна програти?

Максим Несміянов, один із тих, хто добровольцем пішов на фронт у 2022 році, розказав Kyiv Post, що в його колишньому підрозділі були люди, які регулярно програвали/вигравали великі суми.

«Ну, от програла людина нещодавно 600 000 гривень. Але з тих 600 000 половина – це його, а половина – це те, що він у казино виграв», - сказав Несміянов.

Максим Несміянов. Фото з соціальних мереж

Він додав: таких помітно одразу, навіть якщо вони мовчать про проблему.

«Вчора була зарплата – а через два дні вони починають позичати гроші. От тільки що переді мною стоїть один такий, каже 200 000 виграв, розумію, що каже неправду. Каже – от виграв і все, останній раз, і зав’язав. Звісно, це теж неправда», - сказав Несміянов.

Чим це небезпечно

Незважаючи на те, що формально програш/виграш кожної людини віком більше 18 років – її право, як івзагалі розпорядження власними грошима, це призводить до низки несприятливих наслідків. По-перше, це створює проблеми для всього підрозділу через проникнення програм онлайн-казино (здебільшого російських) до мобільних телефонів солдатів.

«Коли хтось починає грати, це одразу видно. Одразу по всіх телефонах навколо починає приходити спам, інформаційне сміття, реклама цих розіграшів. Якщо вам прилітає таке – хтось поряд системно грає», - каже Несміянов.

Крім того, людина в боргах або залежна від потреби грати може стати зручним об'єктом для вербування з боку ворога, вважає молодший сержант запасу Юрій Гудименко. Він наводить приклад самої Росії, де програють значно більше.

«Не відкрию секрет, якщо скажу, що деякі події, які відбуваються на території РФ (я не про «Крокус»), відбуваються руками самих росіян, які влізли в борги і готові на все, аби їх закрити. Це вже неодноразово було в публічному просторі, про це говорять і самі росіяни потім на допитах… …. А наш боєць із боргами – це просто подарунок для них. Прикладів не буде, але, на жаль, не через те, що їх немає. Вони є», - пише Гудименко в своєму Facebook.