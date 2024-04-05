У ніч проти 5 квітня потужні вибухи лунали одразу в трьох містах Росії, де розташовані військові аеродроми, з яких ворог систематично атакує Україну.
Джерела Kyiv Post повідомили, що атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, і що знищено щонайменше 6 літаків.
На аеродромі базувалися російські бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34, які скидали КАБи на позиції ЗСУ і прифронтові українські міста.
Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.
"Близько 20 військових рашистів стали «двухсотими» чи «трьохсотими». Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", - розповів нам співрозмовник у спецслужбах.
Міністерство оборони РФ заявило про знищення безпілотників над територіями Ростовської (44 БПЛА), Саратовської (1 БПЛА), Курської (1 БПЛА) та Бєлгородської (1 БПЛА) областей, а також над територією Краснодарського краю (6 БПЛА).
Вибухи були чутні в трьох містах вищезгаданих російських регіонів, де розташовані аеродроми, а саме Морозовськ у Ростовській області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.
Морозовськ
У Морозовську перші вибухи пролунали близько опівночі. Місцеві чати сколихнулись від повідомлень про вибухи, "прильоти" та удари по аеродрому. Деякі писали про понад 60 вибухів у місті.
За інформацією OSINT-дослідника MT Anderson, 4 квітня на авіабазі в Морозовську були розміщені 26 винищувачі-бомбардувальники Су-34 і три Су-35, які скидають на українські позиції керовані авіаційні бомби.
Близько 1:30 губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що в Морозовському районі працює ППО по масованій атаці БПЛА. Пізніше він додав, що пошкоджено електропідстанцію, є проблеми з електроенергією.
За словами Голубєва, російська ППО нібито збила щонайменше 40 безпілотників.
Єйськ
У Єйську Красноградського краю розташований аеродром спільного базування ВМФ, ВПС та Федерального агентства повітряного транспорту Росії (Росавіація).
Крім того, там базується 859-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ.
Після нічної атаки або, як зазначають місцеві, «спалахів у небі» очільник Єйського району Роман Бублик заявив про нібито «припинення спроби терористичної атаки на територію нашого регіону на великій відстані від нашого району». Він зазначив, що жодних руйнувань немає.
Однак місцеві телеграм-канали повідомляли про понад 10 вибухів над Єйськом та про звуки «автоматних черг у районі місцевого аеродрому і військового містечка».
Цей аеродром використовується Росією для виконання бойових завдань підрозділами тактичної авіації 4 армії ВПС РФ. Авіація саме з цього аеродрому бомбардувала Маріуполь.
Енгельс
У Саратовській області місцеві жителі також не спали через вибухи в місті Енгельсі, від якого до українського кордону близько 700 км. Там знаходиться база стратегічних бомбардувальників.
Близько 5 ранку місцеві жителі почали повідомляти в чатах про вибухи в місті та роботу ППО.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що в Енгельсі вранці нібито ліквідували БПЛА. Постраждалих та руйнувань інфраструктури при падінні уламків, за попередніми даними, немає.
Нагадаємо, в Енгельсі знаходиться військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдають ракетних ударів по Україні.
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