У ніч проти 5 квітня потужні вибухи лунали одразу в трьох містах Росії, де розташовані військові аеродроми, з яких ворог систематично атакує Україну.

Джерела Kyiv Post повідомили, що атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, і що знищено щонайменше 6 літаків.

На аеродромі базувалися російські бомбардувальники Су-24, Су-24М і Су-34, які скидали КАБи на позиції ЗСУ і прифронтові українські міста.

Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.

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"Близько 20 військових рашистів стали «двухсотими» чи «трьохсотими». Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів", - розповів нам співрозмовник у спецслужбах.

Міністерство оборони РФ заявило про знищення безпілотників над територіями Ростовської (44 БПЛА), Саратовської (1 БПЛА), Курської (1 БПЛА) та Бєлгородської (1 БПЛА) областей, а також над територією Краснодарського краю (6 БПЛА).

Вибухи були чутні в трьох містах вищезгаданих російських регіонів, де розташовані аеродроми, а саме Морозовськ у Ростовській області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

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Морозовськ

У Морозовську перші вибухи пролунали близько опівночі. Місцеві чати сколихнулись від повідомлень про вибухи, "прильоти" та удари по аеродрому. Деякі писали про понад 60 вибухів у місті.

За інформацією OSINT-дослідника MT Anderson, 4 квітня на авіабазі в Морозовську були розміщені 26 винищувачі-бомбардувальники Су-34 і три Су-35, які скидають на українські позиції керовані авіаційні бомби.

Близько 1:30 губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що в Морозовському районі працює ППО по масованій атаці БПЛА. Пізніше він додав, що пошкоджено електропідстанцію, є проблеми з електроенергією.

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За словами Голубєва, російська ППО нібито збила щонайменше 40 безпілотників.