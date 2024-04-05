Протягом останніх днів російська армія атакує Україну невеликою кількістю безпілотників, що може свідчити про підготовку нового удару.

Про це сказала керівниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Останнім часом ворог використовує партії десять і більше дронів-камікадзе протягом ночі... іноді три-чотири дрони за ніч спрямовували у напрямку, де перевіряли готовність систем протиповітряної оборони... Вони (росіяни - ред.), очевидно, готуються до наступних атак", - сказала Гуменюк.

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Нещодавно Гуменюк повідомила, що з Ірану до Росії прибула нова партія військового вантажу, який може містити ударні БпЛА типу Shahed, а також компоненти для виробництва дронів на территорії агресора.

Раніше ми писали, що в ніч проти 5 квітня відбулась атака на військові аеродроми РФ. Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили, що на російському аеродромі знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень.