У Японії додали до забороненого на експорт до Росії ще 164 категорії товарів. Зокрема, до переліку додали літій-іонні акумулятори, газові труби та моторне мастило для автомобілів.

Про це повідомляє The Asahi Shimbun із посиланням на міністерство економіки та промисловості Японії.

Крім того, заборона поширюється на експорт термостатів, нітроцелюлозної продукції та деревообробного обладнання.

За даними міністерства, останнє доповнення до списку експортного контролю Японії в рамках санкцій проти дій Москви в Україні набуде чинності 17 квітня.

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З 10 травня набуде чинності заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, про яку було оголошено після грудневої онлайн-зустрічі лідерів Японії та інших країн G7 з Президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше ми писали, що президент України у телефонній розмові з прем’єр-міністром Японії подякував японському уряду та всьому народу за масштабну допомогу.