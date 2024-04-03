Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою подякував японському уряду та всьому народу за масштабну допомогу. Про це він повідомив у Телеграмі.

За словами Зеленського, Японія вже надала Україні фінансову підтримку на понад 12 мільярдів доларів і анонсувала додаткову допомогу на 2024 рік.

Також президент висловив вдячність особисто прем’єр-міністру за проведення в Токіо в лютому 2024 року японсько-української конференції, на якій підписали понад 50 двосторонніх угод. Домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації.

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Розповів Зеленський і про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор. «З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, приблизно 2800 «Шахедів» і майже 7 тисяч керованих авіабомб», – зазначив Президент.

У розмові голова держави зауважив, що потрібно посилювати санкційний тиск на Росію і створювати механізм конфіскації заморожених російських активів. Японія запровадила вже 23-й пакет санкцій проти Росії за війну в Україні, що є хорошим прикладом для інших міжнародних партнерів.

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Крім того, Президент поінформував про потребу України в нелетальному обладнанні, а саме в спеціальній техніці для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

«Обговорили з премʼєр-міністром стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів», – додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до держбюджету України 1 квітня надійшло 118 мільйонів доларів від уряду Японії на безповоротній основі. Кошти спрямують на охорону здоров’я і відновлення.

У січні ми повідомляли, що Японія продовжує підтримувати Україну й виділила їй 37 мільйонів доларів на системи виявлення дронів. Також країна-партнерка передала п’ять мобільних газотурбінних генераторів і сім трансформаторів, аби підсилити українців у зимовий період. У лютому ж уряди двох країн домовилися про участь Японії в післявоєнній відбудові України.