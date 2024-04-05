На Рівненщині готуються зустріти третій евакуаційний потяг із Донеччини. Третина з тих, хто прибув двома потягами – діти.

Про це  повідомив перший заступник голови Рівненської ОВА Сергій Подолін у Телеграм.

«Чекаємо третій евакуаційний потяг із Донеччини. Цього року Рівненщина вже прийняла 96 осіб, які прибули двома потягами. Третина з них – діти», – проінформував Подолін.

За його даними, людей, які вже прибули, забезпечили соціальним та медичним супроводом. 71% з них вже підписали декларації із сімейними лікарями.

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Як  повідомляв Укрінформ, у Донецькій області з 23 березня розпочалася евакуація місцевого населення до Рівненської та Волинської областей. Майже 60 людей приїхали на Рівненщину з Донеччини першим евакуаційним потягом.

Рівненщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області, яким приїхало 37 людей. З них 13 дітей та три людини з інвалідністю.

На Рівненщині є понад 700 місць для внутрішньо переміщених осіб, майже в кожній громаді можна розмістити по 10-15 людей у місцях компактного поселення.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 16-річну дівчину-сироту. А також 18-річних хлопця та дівчину, позбавлених батьківського піклування.

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Раніше ми повідомляли, що ще семеро дітей з родинами покинули тимчасово окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. А на початку квітня волонтерам вдалося повернути 17-річного хлопця з тимчасово окупованої території Херсонщини.

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