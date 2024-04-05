Європейський Союз має дуже чітку та визначену позицію всіх 27-ми країн-членів щодо злочинного російського вторгнення в Україну та буде підтримувати її до перемоги. Україна є жертвою російської агресії, тож саме Україна визначатиме умови, на яких завершиться ця війна.

Про це у п'ятницю в Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

Саме так Стано відповів на прохання журналістів прокоментувати повідомлення деяких західних медіа щодо ймовірності обміну членства України в ЄС і в НАТО на територіальні поступки.

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«В цілому, ми не коментуємо повідомлення у медіа з посиланням на неназвані джерела. Що є дійсно важливим – це позиція ЄС, яка погоджена між усіма 27-ма країнами-членами. Ця позиція полягає в тому, щоб підтримувати Україну так довго, як буде необхідно, до її правомірної перемоги у цій правомірній оборонній війні. Саме такою є позиція Європейського Союзу», – наголосив Стано.

Речник ЄС зазначив, що цей конфлікт наприкінці знайде своє рішення тим чи іншим чином. Але, відповідно до позиції ЄС, таке рішення мають знайти на умовах України.

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«Україна є жертвою цієї злочинної російської агресії. Тож саме Україна вирішуватиме, коли настане правильний час для обговорення якихось поступок чи умов. Все це знаходиться повністю в руках України. Європейський Союз стоїть на боці України та продовжує надавати всю можливу допомогу, щоб вона перемогла у цій правомірній оборонній війні», – додав Пітер Стано.

Як ми повідомляли раніше, на Заході обговорюють потенційну угоду про припинення війни між РФ та Україною, згідно з якою Київ віддасть Москві окуповані території в обмін на негайний вступ України до НАТО. Цей сценарій не лунає в офіційних дискусіях, втім піднімається неформально і стає дедалі популярнішим, особливо перед виборами у США.

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Зокрема, за оцінкою ISW, останні заяви міністрів закордонних справ та оборони РФ Сергія Лаврова та Сергія Шойгу можуть свідчити про таку активізацію риторики РФ щодо переговорів.

Нагадаємо, раніше речник ЄС Пітер Стано закликав російську владу не використовувати терористичну атаку підмосковному «Крокус Сіті Холі» як привід для ескалації агресії проти України або для посилення внутрішніх репресій у РФ.