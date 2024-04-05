Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді прокремлівському пропагандисту Михайлу Шпіру. Нині він переховується на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Про це повідомляє СБУ.

Шпір був частим гостем на телеканалах обвинувачуваного у держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука, а в 2020 році втік до Москви.

У червні 2023 року він заочно отримав 10 років тюрми за свою попередню діяльність. Проте нові задокументовані злочини Шпіра можуть призвести до суворішого покарання. Зокрема кіберфахівці СБУ виявили докази його співпраці з російськими спецслужбами.

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Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Михайло Шпір став одним з основних пропагандистів Кремля, публічно підтримавши агресивну війну Путіна. А після захоплення Херсона його призначили «заступником міністра цифрового розвитку та масових комунікацій» у місцевій окупаційній адміністрації.

Саме він санкціонував підрив загарбниками вежі українських операторів мобільного зв’язку і телерадіомовлення, коли вони тікали з правобережжя. Також фігурант публічно закликав російський Генштаб скоригувати ракетні удари по енергооб’єктах України, щоб повністю вивести їх з ладу.

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Слідчі СБУ повідомили Шпіру про підозру за статтями про державну зраду, колабораційну діяльність, пропаганду війни та виправдовування агресії РФ. Тривають заходи, аби притягнути його до відповідальності.

Раніше Kyiv Post з посиланням на власні джерела писав, що СБУ зухвало знищила щонайменше шість літаків РФ на аеродромі Морозовськ.

Також нещодавно СБУ інформувала про блокування деяких проросійських Телеграм-каналів в Україні та анонсувала можливість нових обмежень.