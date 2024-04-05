Скандальний заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував видавати премії за ліквідованих «солдатів НАТО» в Україні.

Про це Медведєв написав у забороненій соціальній мережі ВКонтакті. Мовляв, за кожного вбитого на війні в Україні солдата НАТО потрібно давати максимальну премію, повідомляє УНІАН.

«В полон не брати! А за кожного убитого, підірваного або спаленого НАТОвця потрібно давати максимальну премію. І трупів їм не віддавати. Нехай страждають родичі на чужині», – написав він, коментуючи заяви про створення місії Північноатлантичного альянсу.

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Медведєв додав, що ставлення до солдатів НАТО має бути як до «карателів типу гітлерівського СС».

Цьому передувала заява очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, який анонсував створення місії Північноатлантичного альянсу в Україні.

«Ми вирішили заснувати місію НАТО. Це не означає, що ми збираємося воювати, але тепер ми зможемо використати можливості Альянсу з координації, навчання та планування для підтримки України більш скоординованим чином», – сказав він.

Нагадаємо, у Гаазі 44 держави в спеціальній декларації підтримали створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії, вчинених в Україні. Країни-підписанти висловилися за посилення спільних зусиль для забезпечення належного розслідування російських злочинів, скоєних у війні проти України, та за понесення Росією відповідальності за всі порушення міжнародного права.

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Раніше ми писали, що 2 квітня на міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України» оголосили про початок приймання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.