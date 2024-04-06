У Головному управлінні розвідки прокоментували заяву невизнаного Придністров'я про атаку дрона на військову частину. 

У ГУР запевняють, що це провокація. 

За словами представника розвідки Андрія Юсова, Україна не причетна до події й точно «не витрачала б цінні дрони, для подібних дрібних провокацій». 

«В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем», - сказав представник ГУР в коментарі Суспільному.

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У п'ятницю так зване «міністерство держбезпеки» невизнаного Придністров'я повідомило, що дрон нібито атакував військову частину у Рибницькому районі - за шість кілометрів від кордону з Україною.

Своєю чергою у молдовському Бюро політики реінтеграції повідомили, що проаналізували інформацію щодо можливого інциденту. Там заявили, що в регіоні триває «низка викликів, покликаних посіяти паніку та напругу». Зокрема, аби привернути увагу до регіону.

Наприкінці лютого влада Придністров'я попросила у РФ «захисту від Молдови».

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Тоді ж аналітики Інституту вивчення війни оцінили загрозу вторгнення в Україну з Придністров'я. 

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