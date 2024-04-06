Часів Яр залишається під контролем українських військ.

У цьому запевнив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

За його словами, ситуація в районі проведення операції Сил оборони залишається складною: 

  • на Бахмутському напрямку - в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки; 
  • на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського;
  • на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.

«Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області», - написав головнокомандувач. 

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ.

Advertisement

«Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», - стверджує Сирський. 

Напруженою також залишається обстановка на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках. 

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

На Херсонщині росіяни й надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі села Кринки.

«Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх», - зазначив Олександр Сирський. 

За даними аналітиків ISW, армія РФ розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку. 

Advertisement

Фахівці пишуть, що росіяни зосередили свої зусилля в районі Часового Яру.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
56 хвилин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
13 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
13 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У Росії підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів, - ГУР
Далі » Аналітики ISW проаналізували українські удари по аеродромах у РФ