Часів Яр залишається під контролем українських військ.

У цьому запевнив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, ситуація в районі проведення операції Сил оборони залишається складною:

на Бахмутському напрямку - в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки;

на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського;

на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.

«Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області», - написав головнокомандувач.

Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ.

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«Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», - стверджує Сирський.

Напруженою також залишається обстановка на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

На Херсонщині росіяни й надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі села Кринки.

«Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх», - зазначив Олександр Сирський.