Часів Яр залишається під контролем українських військ.
У цьому запевнив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За його словами, ситуація в районі проведення операції Сил оборони залишається складною:
- на Бахмутському напрямку - в районах східніше Часового Яру та Кліщіївки;
- на Авдіївському - в районах Бердичів, Орлівки, Водяного, Первомайського;
- на Новопавлівському - в районі Новомихайлівки.
«Противник, використовуючи перевагу у повітрі, ракетах та артилерійських боєприпасах намагається досягти своєї мети щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області», - написав головнокомандувач.
Найбільш жорсткі бої на сьогодні тривають в районах Первомайського і Водяного, а також східніше Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону наших військ.
«Часів Яр залишається під нашим контролем, всі спроби противника прорватися до населеного пункту зазнали невдачі», - стверджує Сирський.
Напруженою також залишається обстановка на Лиманському, Оріхівському та Херсонському напрямках.
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На Херсонщині росіяни й надалі намагаються витіснити наші війська з плацдарму на лівому березі Дніпра в районі села Кринки.
«Водночас на Куп'янському та Лиманському напрямках ми маємо і певний тактичний успіх», - зазначив Олександр Сирський.
За даними аналітиків ISW, армія РФ розпочала нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку.
Фахівці пишуть, що росіяни зосередили свої зусилля в районі Часового Яру.
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