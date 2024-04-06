У Ростовській області Росії підірвали трубопровід, яким перекачували нафтопродукти до танкерів.
Про таке повідомили в Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що це сталося в ніч на 6 квітня в районі міста Азов.
«В районі н.п. Азов (Ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту», - підтвердили в ГУР.
У розвідці додали, що росіяни використовували цей об'єкт у військових цілях.
За даними ГУР, завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Напередодні джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили успішну спецоперацію Головного управління розвідки спільно зі Збройними силами України, під час якої завдали ударів по трьох російських аеродромах.
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За даними джерела, в результаті атаки на аеродромі «Енгельс-2» було пошкоджено щонайменше три літаки Ту-95МС та знищені два ворожі штурмовики Су-25.
5 квітня ми повідомляли, що СБУ знищила щонайменше шість літаків РФ на аеродромі Морозовськ.
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