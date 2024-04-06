В Інституті вивчення війни поки що не знайшли візуальних підтверджень ураження російських літаків на жодній з російських авіабаз, які атакували напередодні.

Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначили, що на геолокаційних кадрах видно вибухи та активізацію російської ППО біля всіх авіабаз, крім однієї під Єйськом.

«ISW поки що не спостерігає жодного візуального підтвердження того, що українські сили пошкодили або знищили літаки чи інфраструктуру на будь-якій з авіабаз», - повідомляється у звіті.

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Супутникові знімки за 4 квітня показують, що на авіабазі Енгельс було три важких стратегічних бомбардувальника Ту-160, п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, транспортний літак Іл-76 і бомбардувальник Ту-22.

На авіабазі Єйськ було десять навчально-бойових літаків Л-39, п'ять транспортних літаків Ан-26, транспортний літак Ан-74, транспортний літак Ан-12, чотири Су-27, чотири Су-25, один Су -30, кілька вертольотів Ка-52 і Мі-8.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

На аеродромі Морозовськ базувалися 29 літаків, переважно Су-34.

В ISW додали, що українські дрони зазвичай завдають ударів лише по окремих авіабазах. Тому здатність України атакувати кілька авіабаз в одній серії ударів є помітним збільшенням можливостей.

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«ISW продовжує оцінювати, що українські удари по цілях у Росії є необхідною складовою української кампанії з деградації галузей, які підтримують російські військові зусилля та військовий потенціал», - написали в Інституті вивчення війни.

Російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, розміщені на авіабазі Енгельс, для запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 по цілях в Україні.

За інформацією ISW, станом на 2023 рік російські військові мали приблизно 60 літаків Ту-95.

«Якщо удар підтвердиться, можлива втрата приблизно п'яти відсотків російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 в результаті одного удару буде відчутною», - констатують аналітики.

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Напередодні джерела Kyiv Post у спецслужбах підтвердили успішну спецоперацію Головного управління розвідки спільно зі Збройними силами України, під час якої завдали ударів по трьох російських аеродромах.

За даними джерела, в результаті атаки на аеродромі «Енгельс-2» було пошкоджено щонайменше три літаки Ту-95МС та знищені два ворожі штурмовики Су-25.

5 квітня ми повідомляли, що СБУ знищила щонайменше шість літаків РФ на аеродромі Морозовськ.