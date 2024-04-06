Кількість загиблих під час землетрусу на Тайвані зросла до тринадцяти.

Ще шестеро людей вважають зниклими безвісти.

Натепер відомо про 1145 поранених.

Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA.

Станом на суботу, через понад 74 години після потужного землетрусу, Центральне метеорологічне управління Тайваню зафіксувало 603 афтершоки. Понад 20 з них - магнітудою 5.0 балів і вище.

Землетрус зрушив з місця великі ділянки земної поверхні. Тому зберігається загроза каменепадів і зсувів.

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Це перешкоджає рятувальникам використовувати важку техніку для розбору місць обвалів.

3 квітня на Тайвані стався потужний землетрус - найсильніший за 25 років.

Тайванське агентство з моніторингу землетрусів оцінило його магнітуду в 7,2, а Геологічна служба США - в 7,4.