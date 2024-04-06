Кількість загиблих під час землетрусу на Тайвані зросла до тринадцяти. 

Ще шестеро людей вважають зниклими безвісти.

Натепер відомо про 1145 поранених. 

Про це повідомляє тайванське інформагентство CNA

Станом на суботу, через понад 74 години після потужного землетрусу, Центральне метеорологічне управління Тайваню зафіксувало 603 афтершоки. Понад 20 з них - магнітудою 5.0 балів і вище.

Землетрус зрушив з місця великі ділянки земної поверхні. Тому зберігається загроза каменепадів і зсувів.

Advertisement

Це перешкоджає рятувальникам використовувати важку техніку для розбору місць обвалів.

3 квітня на Тайвані стався потужний землетрус - найсильніший за 25 років. 

Тайванське агентство з моніторингу землетрусів оцінило його магнітуду в 7,2, а Геологічна служба США - в 7,4.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Напередодні у Західній півкулі спостерігали повне сонячне затемнення
Київ Пост
31 хвилину тому
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Київ Пост
12 годин тому
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
За матеріалами Укрінформ
12 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Аналітики ISW проаналізували українські удари по аеродромах у РФ
Далі » Російська ППО збиває власні літаки: британська розвідка пояснила чому