Російська ППО вже неодноразово могла збивати свої ж літаки над Кримом.
Це може свідчити про випадкові дії самих операторів протиповітряної оборони.
Такий висновок роблять у Міністерстві оборони Великої Британії.
Британська розвідка нагадала, що 28 березня російська ППО збила свій СУ-27 над тимчасово окупованим Кримом.
Тоді призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про технічну несправність.
Розвідники вважають, що після українських ударів по Севастополю та Чорноморському флоту РФ російська ППО на півострові перебуває у стані підвищеної готовності.
«Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами і літаками», - додали у розвідці.
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На думку аналітиків, такі дії росіян свідчать про брак обізнаності та координації в війську РФ.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 April 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 6, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0i7Rh8kS8m#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/23GLQi3IuO
28 березня російські військові помилково збили свій винищувач Су-27 над тимчасово окупованим Севастополем.
За інформацією ЗСУ, пілот російського літака вижив. Але сам літак фактично знищений.
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