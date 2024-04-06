Російська ППО вже неодноразово могла збивати свої ж літаки над Кримом.

Це може свідчити про випадкові дії самих операторів протиповітряної оборони.

Такий висновок роблять у Міністерстві оборони Великої Британії.

Британська розвідка нагадала, що 28 березня російська ППО збила свій СУ-27 над тимчасово окупованим Кримом.

Тоді призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про технічну несправність.

Розвідники вважають, що після українських ударів по Севастополю та Чорноморському флоту РФ російська ППО на півострові перебуває у стані підвищеної готовності.

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«Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами і літаками», - додали у розвідці.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

На думку аналітиків, такі дії росіян свідчать про брак обізнаності та координації в війську РФ.