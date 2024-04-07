Вночі окупанти атакували Харків «шахедами». 

Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки та автомобілі. 

Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення. 

Ще двом жителям - літній жінці та чоловіку - надали медичну допомогу на місці. 

У Куп'янську росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку. 

Загинула жінка. 

«Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка», - повідомили в ДСНС. 

Advertisement

Протягом доби окупанти обстрілювали також населені пункти Донеччини.

У регіоні загинуло п'ятеро людей. Серед них - дівчинка-підліток. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
57 хвилин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
13 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
13 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Прокрастинація: що це таке і як вона впливає на наше життя
Далі » РФ погрожує країнам НАТО і готується до довготривалої конфронтації із Заходом, - ISW