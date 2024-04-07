Вночі окупанти атакували Харків «шахедами».
Внаслідок удару пошкоджені 10 приватних будинків, дитячий садок, три п’ятиповерхівки та автомобілі.
Постраждав 62-річний чоловік, який отримав осколкові поранення.
Ще двом жителям - літній жінці та чоловіку - надали медичну допомогу на місці.
У Куп'янську росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку.
Загинула жінка.
«Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка», - повідомили в ДСНС.
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Протягом доби окупанти обстрілювали також населені пункти Донеччини.
У регіоні загинуло п'ятеро людей. Серед них - дівчинка-підліток.
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