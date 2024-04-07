Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський ознайомились із новітніми розробками від українських виробників, які незабаром можуть опинитися на полі бою.

За словами Сирського, у плануванні оперативно-стратегічних і тактичних завдань українське військо обов’язково спирається на технологічні інновації.

«Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей», - йдеться в повідомленні Генштабу.

Advertisement

Йдеться не лише про дрони, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі з розмінування та мінування, дистанційно керовані ударні платформи та інше озброєння.

Головнокомандувач зазначив, що будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою.

«Зокрема роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива. На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях», - наголосив головнокомандувач.