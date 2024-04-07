У березні росіяни втрачали менше своїх солдатів на полі бою порівняно з лютим. 

Про це пише британська розвідка.

«Середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу - до 913 осіб за добу», - зазначають аналітики. 

У відомстві пов'язують це зі зниженням активності наступальних операцій російської армії. 

«Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити повідомлення про загибель під час виборів у Росії», - пояснюють у британському Міноборони. 

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Аналітики додали, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська щодня втрачали в середньому 658 військових. 

Причому найбільші втрати фіксували протягом першого кварталу 2024 року. Це близько 913 солдатів за добу.  

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Раніше британська розвідка повідомляла, що середньодобові втрати армії РФ у лютому були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. 

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни російська армія втратила 447 510 своїх військових. 

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Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче мобілізувати 300 тисяч осіб до першого червня.

Україна очікує, що в кінці весни або на початку літа Росія може посилити наступальні дії. 

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