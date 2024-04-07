У березні росіяни втрачали менше своїх солдатів на полі бою порівняно з лютим.

Про це пише британська розвідка.

«Середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу - до 913 осіб за добу», - зазначають аналітики.

У відомстві пов'язують це зі зниженням активності наступальних операцій російської армії.

«Зменшення російських наступальних операцій, швидше за все, відображає низку факторів: період відпочинку та переоснащення після захоплення Авдіївки та намір зменшити повідомлення про загибель під час виборів у Росії», - пояснюють у британському Міноборони.

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Аналітики додали, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська щодня втрачали в середньому 658 військових.

Причому найбільші втрати фіксували протягом першого кварталу 2024 року. Це близько 913 солдатів за добу.

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Раніше британська розвідка повідомляла, що середньодобові втрати армії РФ у лютому були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни російська армія втратила 447 510 своїх військових.

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Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче мобілізувати 300 тисяч осіб до першого червня.

Україна очікує, що в кінці весни або на початку літа Росія може посилити наступальні дії.