Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому розповів про потреби ЗСУ, зміцнення оборонних рубежів, російські контрнаступальні дії, закон про мобілізацію, Саміт миру та підтримку з боку партнерів.

Kyiv Post зібрав основні тези.

Наступ на Харків

Росіяни не приховують, що Харків для них - бажана ціль.

Президент запевняє, що на сьогодні місто захищене. Йдеться не про захист неба, а про оборонні рубежі.

Розмови про плани окупантів захопити місто Володимир Зеленський назвав спрямованою дезінформацією.

Advertisement

«Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться у небезпеці. Те, що це бажана ціль... Ну, росіяни не приховують - весь схід, і не тільки схід, а й південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ - це їх бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину», - сказав президент.

Patriot для України

Щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot.

«Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я можу сказати, аби закрити Україну повністю, на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній», - відповів глава держави.

Advertisement

Президент пояснив, що необхідна кількість систем не є секретом. Мовляв, всі партнери знають наші потреби. За словами глави держави, вони навіть знають точки, де повинні стояти та діяти Patriot.

Володимир Зеленський додав, що Україні підійдуть й аналоги Patriot.