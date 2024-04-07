Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю, в якому розповів про потреби ЗСУ, зміцнення оборонних рубежів, російські контрнаступальні дії, закон про мобілізацію, Саміт миру та підтримку з боку партнерів.
Kyiv Post зібрав основні тези.
Наступ на Харків
Росіяни не приховують, що Харків для них - бажана ціль.
Президент запевняє, що на сьогодні місто захищене. Йдеться не про захист неба, а про оборонні рубежі.
Розмови про плани окупантів захопити місто Володимир Зеленський назвав спрямованою дезінформацією.
«Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться у небезпеці. Те, що це бажана ціль... Ну, росіяни не приховують - весь схід, і не тільки схід, а й південь нашої держави, і такі міста як Харків, Краматорськ - це їх бажана ціль. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину», - сказав президент.
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Patriot для України
Щоб закрити Україну повністю, потрібно 25 систем Patriot.
«Я вам не скажу, скільки у нас є систем Patriot. Я можу сказати, аби закрити Україну повністю, на майбутнє, Україні бажано мати 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній», - відповів глава держави.
Президент пояснив, що необхідна кількість систем не є секретом. Мовляв, всі партнери знають наші потреби. За словами глави держави, вони навіть знають точки, де повинні стояти та діяти Patriot.
Володимир Зеленський додав, що Україні підійдуть й аналоги Patriot.
Ситуація на фронті
За словами президента, ситуація складна, але стабілізована, ворог не просувається.
Володимир Зеленський підкреслив, що Силам оборони мало лише стримувати наступ росіян.
«Для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, особовий склад повинен бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть, бригади, які повинні бути підготовлені, а значить, повинен бути підготовлений великий об’єм резерву», - сказав Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що в Україні немає достатньої кількості снарядів для контрнаступальних дій. Водночас для захисту є кілька ініціатив, які почали працювати й до нас надходить зброя.
Будівництво фортифікацій
Президент запевнив, що зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення. На деяких напрямках фронту будівництво фортифікацій виконано на 92–98 %.
«Те, що ми будуємо рубежі, не секрет. Це повинні знати й росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і «зуби дракона», і протитанкові рови - і секретів немає», - наголосив Володимир Зеленський під час візиту на Чернігівщину.
Мобілізація в Україні
Парламент вже найближчими днями має проголосувати за законопроєкт про мобілізацію.
За словами президента, в цьому питанні спрацювала російська пропаганда.
«І це питання почало ділити суспільство на тих, хто за і тих, хто проти, на військових і цивільних. Це велика помилка. Депутати повинні заспокоїтись й не чекати оплесків своєму популізму. І тому вичищати закон не можна. Він повинен бути робочий», - зауважив український лідер.
Мобілізація у РФ
До першого червня РФ хоче мобілізувати 300 тисяч осіб. Для їх підготовки знадобиться близько місяця.
«300 тисяч - не факт, що це кінцева кількість військових, які вони мобілізують. Друге - згідно з інформацією нашої розвідки, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч», - зауважив український лідер.
Він не виключає, що згодом Росія мобілізує ще більше людей.
Відправка іноземних військ в Україну
Президент підтримує ініціативи щодо тренувальних або прикордонних місій іноземних держав в Україні.
Але не готовий публічно закликати інші держави відправляти війська на війну.
«Я не можу сьогодні публічно сказати: «Так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте». Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їх війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Тому для нас це ризиковано», - пояснив свою позицію президент.
Допомога від США
Київ очікує на позитивне рішення Конгресу США щодо фінансування для України.
«Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів», - зауважив Володимир Зеленський.
Саміт миру у Швейцарії
Найближчим часом Україна планує узгодити зі Швейцарією дату першого Саміту миру.
«Ми розраховуємо мати 80–100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни», - зазначив президент.
Перший інавгураційний Саміт миру відбудеться у Швейцарії.
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