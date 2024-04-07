Внаслідок обстрілів Харкова у неділю постраждали 5 людей.
Під вогнем знову опинились житлові будинки та цивільна інфраструктура міста.
«45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці», - уточнив керівник ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни вдарили по центральному парку і промисловій зоні.
«Влучання неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають люди», - зазначили в поліції.
У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель та автомобілі.
За попередніми даними, ворог випустив по місту два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас) з літака.
У місті неспокійно від ночі.
Опівночі росіяни атакували Харків «шахедами» та скинули КАБ на Куп'янськ.
Коментарі (0)