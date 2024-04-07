Внаслідок обстрілів Харкова у неділю постраждали 5 людей.

Під вогнем знову опинились житлові будинки та цивільна інфраструктура міста.

«45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці», - уточнив керівник ОВА Олег Синєгубов. 

Росіяни вдарили по центральному парку і промисловій зоні.

«Влучання неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають люди», - зазначили в поліції. 

Advertisement

У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель та автомобілі.

Featured
«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

«Югославський сценарій»: як Росія планує використати річницю у своїй триваючій інформаційній війні

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

США спишуть 310 літаків. Чи потрібні вони ЗСУ?

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

Олександр Вертинський – блудний П’єро України

За попередніми даними, ворог випустив по місту два УМПБ (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас) з літака.

У місті неспокійно від ночі. 

Опівночі росіяни атакували Харків «шахедами» та скинули КАБ на Куп'янськ. 

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Росія цієї ночі атакувала Україну 20 «Шахедами» та чотирма ракетами: скільки збила ППО
Київ Пост
58 хвилин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
13 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
13 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Прибутки від заморожених активів РФ навряд чи підуть на зброю для України, - ОП
Далі » РФ запустила цієї ночі 24 дрони та ракету по Україні: скільки збила ППО