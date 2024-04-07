Внаслідок обстрілів Харкова у неділю постраждали 5 людей. Під вогнем знову опинились житлові будинки та цивільна інфраструктура міста. «45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився. У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці», - уточнив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни вдарили по центральному парку і промисловій зоні. «Влучання неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають люди», - зазначили в поліції. Advertisement У Шевченківському районі пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальні заклади, кафе, гуртожиток, готель та автомобілі.