Прибутки від російських заморожених активів навряд чи підуть на закупівлю зброї для України.

Найбільш ймовірно, що ці кошти передадуть до бюджету або направлять на відбудову.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Владислав Власюк.

«Прибутки від розміщених активів, це 7-8 млрд доларів на рік в Європейській зоні, які Росія генерує з розміщених в Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично говорити, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відбудову. Але навряд чи на зброю», - сказав він в ефірі телемарафону.

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Ще одна дискусія - навколо конфіскації основної суми заморожених активів Росії, які становлять приблизно 300 млрд доларів.

В Офісі президента сподіваються, що це питання зможуть вирішити на найближчому саміті G7.

«Тут є різні позиції різних держав. Останні пів року ми так відчуваємо, що лідерство взяли США за цей трек. Деякі країни, особливо країни Глобального Півдня, висловлюють певні застереження з приводу конфіскації суверенних активів, мовляв, це призведе до ще більшої кризи у стосунках з Росією», - пояснив Власюк.

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У березні з'явилася інформація, що ЄС нібито готує закон, який дозволить Україні отримувати гроші від заморожених активів РФ уже в липні цього року.

В Євросоюзі не виключили, що надприбутки від «заморожених» активів РФ можуть піти на закупівлю зброї для України.

Президент Володимир Зеленський неодноразово закликав передати Україні заморожені активи РФ.