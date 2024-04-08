Ворог у ніч проти 8 квітня завдав чергового удару по Україні, запустивши керовану авіаційну ракету з повітряного простору окупованої частини Запорізької області та 24 ударні БпЛА «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим) і районів Курська, Єйська (РФ).

Про це повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

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У результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни 7 квітня ввесь день атакували Харків. У результаті обстрілу житлових будинків та цивільної інфраструктури міста постраждало п'ятеро людей.

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Раніше ми повідомляли, що Росія намагається виснажити українську систему ППО потужними 1500-кілограмовими бомбами, яких у ворога дуже багато. Також Росія почала дедалі частіше застосовувати балістичні ракети. Збити таку зброю складніше.

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