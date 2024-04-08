Російська агресія продовжується на різних напрямках фронту, зазнають обстрілів прикордонні області України. За останню добу внаслідок інтенсивних ударів ворога пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Сумська область

Російська армія впродовж минулого дня, 7 квітня, 40 разів обстріляла Сумщину, під удари потрапили 11 громад, повідомляє в Телеграмі Сумська ОВА.

«Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 173 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади», – йдеться в повідомленні.

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Поранень дістала одна людина.

Чернігівська область

Росіяни минулого дня 9 разів обстрілювали Чернігівщину, внаслідок чого пошкоджена лінія електропередач. Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

«З початку доби вже 9 обстрілів здійснили російські терористи, 33 снаряди прилетіли на Чернігівську землю.. В одній із громад Новгород-Сіверського району пошкоджена лінія електропередач. Кількасот абонентів залишились без електропостачання», – зазначив Чаус.

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Одеська область

За інформацією Офісу Генпрокурора, уночі ворог вдарив безпілотниками по інфраструктурі Одещини. Внаслідок ворожої атаки пошкоджений логістично-транспортний об’єкт. Через падіння уламків збитого БпЛА також пошкоджена АЗС.

Запорізька область

Троє людей загинули і троє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу «Градами» в Пологівському районі на Запоріжжі, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, впродовж доби окупанти 357 разів били по 8 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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Харківська область

Протягом минулої доби росіяни завдали удару планерувальним боєприпасом і ракетою по Харкову та обстрілювали з артилерії та мінометів 15 населених пунктів в області, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, підприємство, енергомережі, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«7 квітня 12:01 – 12:04 місто Харків, Шевченківський район. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджені 19 будинків та 13 автомобілів. Постраждали п’ятеро людей: 45-річний чоловік та три жінки 72, 46,37, 36 років, у них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка – осколкові поранення», – йдеться у дописі.

Водночас з цим ударом стався вибух від С-300 в Індустріальному районі Харкова. Там пошкоджені два багатоквартирні будинки, виробниче підприємство, 10 автомобілів. Без постраждалих.

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Житомирська область

Росіяни вночі 8 квітня влучили дронами-камікадзе в об'єкт критичної інфраструктури на Житомирщині, існує загроза забруднення повітря в Звягельській громаді. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у Фейсбуці.

Зазначається, що вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожі дрони-камікадзе атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ворог цієї ночі атакував Україну дронами та ракетою. Збивали повітряні цілі в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях. За даними Генштабу, за минулу добу Сили оборони знешкодили на полі бою 890 російських загарбників.