Окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині, прокуратура за цим фактом розпочала розслідування.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

7 квітня в одному з Telegram-каналів опублікували відеозапис, на якому зафіксували, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

"На відео видно, як представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно з автомату. В описі під відео є інформація, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

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Вкотре представники країни-агресорки показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил", – зазначили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в лютому ми повідомляли, що росіяни розстріляли трьох українських військовополонених біля Роботиного Запорізької області.

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Раніше Україна розпочала розслідування за фактом розстрілу шести полонених важкопоранених бійців 110-ї бригади ЗСУ на позиції «Зеніт» в Авдіївці.