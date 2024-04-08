У Росії набирають некваліфікованих лікарів із країн Африки через брак власного персоналу через війну та мобілізацію.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Як зазначається, російська медична система продовжує занепадати. Голова Державної думи РФ заявив про нестачу 30 тисяч лікарів, причому в районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. Це більше, ніж 26,5 тисячі в листопаді 2023 року.

Згідно з даними британської розвідки, теперішній брак медпрацівників пояснюється тим, що деякі медики працюють у приватному секторі, а інші виїхали з РФ. Після мобілізації у вересні 2022 року лікарів прямо попередили не залишати країну. Втім, близько 2% російських лікарів та інших медичних працівників залишили РФ, аби уникнути призову.

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Станом на січень 2024 року, протягом попередніх 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500. Серед причин - довгий робочий день та низька заробітна платня.

За даними Центру аналізу європейської політики, щоб розв'язати цю проблему, РФ набирає медпрацівників з африканських країн з обмеженим підтвердженням відповідної кваліфікації.

"Основні ресурси та фінансові зобов'язання щодо підтримки війни РФ в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Число медичних працівників у РФ продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики", - йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

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Нагадаємо, у березні росіяни втрачали менше своїх солдатів на полі бою порівняно з лютим. У британській розвідці пов'язують це зі зниженням активності наступальних операцій російської армії.