Незважаючи на вихід сухопутних військ Ізраїлю з сектору Гази, війна проти ХАМАСу триває, а до її завершення ще далеко.

Про це заявив керівник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Халеві, повідомляє Укрінформ із посиланням на The Times of Israel.

Халеві сказав, що ЦАХАЛ буде знати, як повернутися до бойових дій у разі перемир'я в межах угоди про звільнення заручників, і що питання повернення заручників – важливіше, ніж інші цілі.

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«Війна в Газі триває і ми далекі від зупинки. Старші посадовці ХАМАСу досі переховуються. Ми доберемося до них рано чи пізно. Ми досягаємо прогресу, продовжуємо вбивати все більше терористів і командирів та руйнувати більше терористичної інфраструктури», – сказав він.

Генерал запевнив, що Ізраїль «не залишить бригадиам ХАМАС можливості діяти в будь-якій частині сектору».

«У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо. Одночасно з наступальними діями ми дозволяємо доставку гуманітарної допомоги до сектору. Інтерес ХАМАСу полягає в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб вимагати припинення війни», − заявив Халеві.

«ХАМАС намагається взяти під контроль гуманітарну допомогу і перешкоджає її розподілу, щоб повернути і взяти під контроль сектор Гази. Цього не повинно статися. Тому ми продовжуємо позбавляти ХАМАС його військового та урядового потенціалу, щоб забезпечити стабільність у регіоні», – зазначив він.

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Ізраїль прагне повернути заручників - це найголовніше

Генерал також запевнив, що Ізраїль намагатиметься зробити все, щоб якомога швидше повернути всіх заручників.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю оголосила про відведення своїх сухопутних підрозділів з півдня сектору Гази, за винятком однієї бригади.

При цьому ЦАХАЛ не надав інформації стосовно того, чи відтермінує це штурм міста Рафах на півдні Гази, який, за словами ізраїльських лідерів, необхідний для ліквідації угруповання ХАМАС.

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5 квітня ми повідомляли, що на території Ізраїлю блокують сигнал GPS, щоб завадити роботі ракет і безпілотників через зростання напруженості з Іраном.

Раніше Ізраїль випадково завдав удару по місії World Central Kitchen. Начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві заявив, що це сталося через «помилкову ідентифікацію».

Нагадаємо, 4 квітня іранські офіційні особи повторили погрози на адресу Ізраїлю після авіаудару ЦАХАЛу по консульству Ірану в Сирії. Американське ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може розпочати військову операцію проти Ізраїлю.