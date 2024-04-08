У Росії розпочалась активна підготовка до вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом направлення їх на оздоровлення та реабілітацію. Йдеться про період літніх канікул.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Санаторії в Санкт-Петербурзі готові прийняти на «відпочинок і психологічну реабілітацію» 2480 дітей і 150 педагогів. До такої ініціативи виявили готовність долучитися ще щонайменше п’ять регіонів РФ.

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Зазначається, що в 2023 році на території Росії «оздоровили» майже тисячу українських дітей з ТОТ. Окрім відповідних органів РФ, за вивезення українських дітей відповідає російська окупаційна адміністрація та педагоги.

"Такий “відпочинок” українських дітей окупанти організовують з єдиною ціллю – промивки мізків, під приводом оздоровлення. Багато таких дітей вже не повертають в Україну, адже їх вивозять часто без дозволу батьків, або ж дозвіл окупанти отримують за допомогою тиску", - зазначають у ЦНС.

Раніше ми писали, що до шкіл на ТОТ Херсонщини завезли пропагандистську літературу з Білорусі. Також білоруси мають намір допомогти російській окупаційній владі проводити "уроки патріотизму" на ТОТ.