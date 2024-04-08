Служба безпеки України викрила групу колишніх українських посадовців, які працювали на російську державну корпорацію «Росатом» і передавали важливі технології та документацію для модернізації російських атомних електростанцій.

Про це  повідомляє СБУ.

За даними СБУ, шестеро фахівців проєктних інститутів Харкова налагодили контакт із представниками «Росатома» через свого родича,  власника російської компанії, яка виконує підряди для цієї держкорпорації. Вони розробляли науково-дослідну та проєктну документацію для модернізації Курської, Ростовської, Нововоронезької та Балаковської АЕС у Росії.

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Крім того, фігуранти справи мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку АЕС до енергетичної системи Росії. Для цього вони планували виконувати високотехнологічні роботи на тимчасово захопленій території півдня України.

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Однак СБУ вчасно викрила змову, задокументувала злочинні дії зловмисників і затримала їх на етапі підготовки проєктної документації для Росії. Таким чином Україна зірвала спроби «Росатома» отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

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За даними слідства, основним фігурантом справи став керівник однієї з проєктних організацій Харкова, який через свого родича, власника російської компанії налагодив контакт із представниками «Росатома». До злочинної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики.

За співпрацю з окупантами фігуранти отримували з Росії винагороду в криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім знімали отримані суми й передавали їх проєктантам.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютери та мобільні телефони, які вони використовували для співпраці з країною-терористом.

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Всі шестеро затриманих отримали підозри за статтею про пособництво державі-агресору. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, росіяни викликають на допит і  погрожують родичам співробітників тимчасово захопленої Запорізької АЕС. Водночас окупаційна влада заявляє, що дефіциту кадрів немає. Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках росіян.

Атомну станцію російські військові повторно  замінували по периметру в січні 2024 року. Раніше  ГУР повідомляло, що російські війська  перетворили станцію на військовий об'єкт.

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