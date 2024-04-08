Україна може перейняти у Камбоджі цілісний підхід до розмінування територій.

Про це йшлося під час візиту української делегації до Камбоджі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Розмінування не має закінчуватися лише очищенням території і знищенням вибухонебезпечних предметів. У Камбоджі за підтримки міжнародних партнерів запровадили цілісний підхід, який включає як безпосередньо розмінування, так і допомогу громадам та безпосередньо людям, які починають працювати на очищеній землі. Йдеться про навчання, відновлення інфраструктури тощо. Це дозволяє не просто розмінувати територію, але й повернути туди людей і дати поштовх розвитку території. І це той досвід, який Україна має впроваджувати», – зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

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У повідомленні зазначається, що за рівнем технологій, залучених до процесу гуманітарного розмінування, Україна попереду, але може запозичити у Камбоджі досвід утилізації вибухонебезпечних предметів. Там значну частину виявлених ВНП не підривають, а утилізують, вилучаючи при цьому дефіцитну в регіоні вибухівку. Україна ж завдяки утилізації зможе перш за все зменшити кількість підривів, що доброякісно вплине на довкілля.

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«Камбоджа – це нагадування, як довго вибухонебезпечні предмети можуть впливати на життя людей. У 2022 році, майже через 30 років після настання миру, в країні від підривів на мінах загинуло 10 людей. Це тільки підтверджує наші наміри прискорити темпи гуманітарного розмінування в Україні, щоб у майбутньому від вибухонебезпечних предметів страждало менше людей», – зауважив Безкаравайний.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного російського вторгнення близько 25% території України на сьогодні забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Найбільш заміновані деокуповані регіони, де першочергово розмінують населені пункти та сільгоспугіддя.

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Раніше Kyiv Post писав, що однією з найбільш постраждалих сфер унаслідок повномасштабної російської агресії є аграрна. Росія окупувала значну частину України. Звільнені українські території зараз заміновані, а ті землі, де відбулися вибухи снарядів, не можна буде використовувати ще десятки років.