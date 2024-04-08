Влада Чехії планує депортувати уродженця Росії Олександра Степанова, який мешкає в Чехії майже 20 років, оскільки він може нести загрозу для країни.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Radio Prague International.

Із 2018 року Степанов очолює Координаційну раду об’єднань співвітчизників Чехії.

Згідно з даними чеської влади, Степанов мав контакти з російськими дипломатами, причетними до «рицинового скандалу» в 2020 році. Тоді російський дипломат привіз до Чехії отруйну речовину рицин і через анонімний електронний лист, надісланий спецслужбам Чехії, спробував підставити свого колегу, з яким ворогував.

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Дипломат стверджував, що його колега був нібито залучений до змови з метою вбивства трьох празьких політиків. Згодом з’ясувалося, що змова виявилась повністю вигаданою. Обидва російські дипломати були вислані з Чехії.

Степанов заперечує співпрацю з російськими спецслужбами і вже рік намагається оскаржити це рішення в суді. Видання Deník N написало, що влада Чехії вирішила позбавити чоловіка постійного проживання в країні на підставі секретної інформації, отриманої від спецслужб.

У минулі роки Служба безпеки інформації (BIS) повідомляла, що Росія цікавиться спільнотою росіян у Чехії.

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«Використовуючи збір інформації та створення мереж впливу, російська державна влада здебільшого прагнула маргіналізувати експатріантів, налаштованих проти Кремля, а також посилити вплив організацій співвітчизників, які симпатизують нинішньому політичному представництву РФ», – йшлося у річному звіті BIS за 2018 рік.

Раніше ми писали, що Чехія збільшила внесок у власну ініціативу з закупівлі боєприпасів для України.